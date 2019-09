Einsatz vor Derby in Köln : Gladbacher Polizei stellt Kampfmaterial bei Borussia-Fans sicher

Ende August lieferten sich Fans von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln in Neuwerk eine Schlägerei. (Symbolfoto). Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Bereits in der Nacht vor dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln haben sich am Freitag mehr als 150 Fans in Gladbach-Neuwerk versammelt. Die Polizei schritt ein und stellten Gegenstände sicher, die als Kampfmaterial gelten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei in Mönchengladbach und Köln befürchtet beim Derby zwischen der Borussia und dem Effzeh am heutigen Samstag in Köln Auseinandersetzungen zwischen Fans, die sie zur sogenannten Problemfanszene zählt.

Bereits am Freitagabend versammelten sich nach Angaben der Polizei Mönchengladbach kleinere Gruppen von Borussia-Anhängern, die die Beamten zur gewaltbereiten Fanszene zählen, in der Innenstadt von Mönchengladbach. Gegen 21 Uhr hätten sich dann im Bereich "Gatherskamp" in Neuwerk mehr als 150 Personen dieser Gruppen versammelt. Aufgrund einer möglicherweise bevorstehenden oder geplanten Auseinandersetzung mit Anhängern des 1. FC Köln, sei man eingeschritten, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Bereits vor drei Wochen war es in Neuwerk zu einer Massenschlägerei zwischen Kölnern und Gladbachern gekommen.

Die Beamten kontrollierten daher am Freitagabend die Gruppe und stellte bei insgesamt 165 Personen die Identität fest. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle 47 Vermummungsgegenstände und 197 Gegenstände sicher, die als Passivbewaffnung gelten. Dies können zum Beispiel mit Plastik verstärkte Handschuhe für einen Kampf sein, sagte eine Sprecherin der Mönchengladbacher Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Auch Schutzkleidung für einen Kampf gelte als Passivbewaffnung.

Die Personen hätten nach der Identitätsfeststellung Platzverweise erhalten. Drei von ihnen seien bis zum Ende des Einsatzes gegen 4 Uhr am Samstagmorgen in Gewahrsam genommen worden.

Am Samstagmorgen blieb es vor dem Derby in Mönchengladbach zunächst ruhig, sagte die Polizeisprecherin.

(rent)