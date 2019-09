Kostenpflichtiger Inhalt: Auf vielen Ebenen besser : Gladbach ist Köln enteilt

Eine Szene aus der Derby im Jahr 2017. Foto: Dirk Päffgen

Köln/Mönchengladbach Der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gehörten in den 70er-Jahren zu den Spitzenklubs in der Fußball-Bundesliga. In sehr vielen Bereichen sind die beiden Rivalen, die am Samstag in Köln aufeinandertreffen, aber nicht mehr auf Augenhöhe.