Sieg gegen Köln : Gladbachs Derby-Held heißt Plea

Köln Die stark aufspielende Borussia gewinnt das Derby gegen den 1. FC Köln. Der Franzose Alassane Plea erzielt das einzige Tor beim 1:0-Sieg. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.

Doch das Ansinnen allein reichte nicht für die Kölner. Die Gladbacher siegten 1:0 im RheinEnergie-Stadion, das Tor erzielte der Franzose Alassane Plea, der somit zum Derby-Helden der Borussen wurde. Für Borussia war es der zweite Liga-Sieg unter Trainer Marco Rose, wie zuvor in Mainz (3:1) gelang der „Dreier“ in der Fremde. Emotional ist es der perfekte Start in erste Englische Woche der Saison. Am Donnerstag kommt in der Europa League der Wolfsberger AC in den Borussia-Park, am Sonntag dann Fortuna Düsseldorf zum Niederrheinduell in der Bundesliga.