Rätsel um Urheberschaft : Video zu Anti-Nazi-Plakaten in Dortmund aufgetaucht

Düsseldorf Am vergangenen Wochenende haben Anti-Nazi-Plakate im Namen von Borussia Dortmund für aufsehen gesorgt. Der Urheber der Aktion war bis zuletzt unklar. Von der Borussia stammen sie nicht. Nun ist ein mutmaßliches Bekennervideo aufgetaucht.

Letzte Woche sind in Dortmund dutzende Plakate aufgetaucht, auf denen BVB-Spieler etc. dazu aufriefen, endlich aktiv etwas gegen die Zustände im Dorstfeld zu tun. Hier ein Video dazu. Viel Spaß Liebe Grüße von Rocco and his Brothers & dem Modus https://t.co/7gzz959r9w

Am Donnerstag ist nun ein mutmaßliches Bekennervideo aufgetaucht. Das Video, ein Film mit Ausschnitten aus verschiedenen TV-Beiträgen zu der Verwirrung um die Plakate, wurde auf dem Twitter-Konto der Aktivistengruppe „Modus“ veröffentlicht. In dem Video ist außerdem zu sehen, wie Unbekannte die Plakate nachts in Plakatkästen und an Werbertafeln aufhängen. Dazu heißt es: „Letzte Woche sind in Dortmund dutzende Plakate aufgetaucht, auf denen BVB-Spieler etc. dazu aufriefen, endlich aktiv etwas gegen die Zustände im Dorstfeld zu tun. Hier ein Video dazu. Viel Spaß Liebe Grüße von Rocco and his Brothers & dem Modus“.