Borussia Dortmund : Sportdirektor Zorc geht von Hakimi-Verbleib aus

Dortmund Sportdirektor Michael Zorc hat einer vorzeitigen Rückkehr von Achraf Hakimi zu Real Madrid einen Riegel vorgeschoben. Er geht fest davon aus, dass Hakimi bis 2020 beim BVB bleibt.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht fest davon aus, dass Fußballprofi Achraf Hakimi auch in der kommenden Bundesligasaison beim BVB bleibt. Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Wir hatten Kontakt, sein Berater war zu Besuch und Achraf wird heute Abend hier in Dortmund landen“, erklärte Zorc am Donnerstag, nachdem der 20 Jahre alte marokkanische Nationalspieler Hakimi in der vergangenen Woche geäußert hatte, für ihn wäre es ein Traum, sobald wie möglich zu Real Madrid zurückkehren zu können.