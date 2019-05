BVB will mit Götze verlängern : "Bestreben ist, dass Mario bei uns bleibt":

Dortmund Titelanwärter Borussia Dortmund will WM-Held Mario Götze halten. Das bekräftigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch ein Jahr.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Mario Götze vorzeitig verlängern. "Unser Bestreben ist es, dass Mario weiter bei uns bleibt", wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Bild-Zeitung zitiert. "Mario hat in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen. Beide Parteien wissen, was wir an uns haben und werden uns bald in Ruhe zusammensetzen." Götzes aktueller Vertrag läuft bis 2020.