FC Bayern München: Uli Hoeneß erwartet Entscheidungen bei Jerome Boateng und Sebastian Rudy

München Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß erwartet noch vor dem Bundesliga-Start bei den wechselwilligen Jerome Boateng und Sebastian Rudy Klarheit. Er denke, "dass in der nächsten Woche Entscheidungen getroffen werden", sagte Hoeneß bei Jörg Wontorra.

Rudy steht bei Schalke 04 und RB Leipzig auf dem Zettel. "Sebastian ist sehr ehrgeizig, will spielen. Er hat das Gefühl, dass er bei uns zu wenig spielt. Wenn er sagt, er möchte weg, dann würden wir eine Lösung anstreben, wenn die Ablösesumme stimmt", sagte Hoeneß. 15 Millionen seien zu wenig.

Bayern-Coach Niko Kovac geht von Boateng-Verbleib in München aus

Der FC Bayern "sammle ein bisschen Geld ein, um vielleicht im nächsten Jahr was zu machen. Es wird der Tag kommen, wo wir Geld in die Hand nehmen müssen", sagte Hoeneß. In diesem Sommer haben die Münchner kaum etwas investiert. "Geld auszugeben, um das Sommerloch der Medien zu stopfen, ist ja sinnlos", ergänzte der Münchner Präsident.