Supercup-Pleite gegen FC Bayern München zeigt Eintracht Frankfurt früh die Grenzen auf

Frankfurt/Main Bei der Niederlage im Supercup gegen Bayern München zeigt, dass Eintracht Frankfurt noch einiges zum Spitzenteam fehlt. Auf den neuen Trainer Adi Hütter kommt noch viel Arbeit zu.

Adi Hütter verließ die Frankfurter Arena am späten Abend grübelnd und mit einigen Problemen mehr im Rucksack. Zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga bekam der neue Eintracht-Trainer schonungslos aufgezeigt, dass dem DFB-Pokalsieger eine schwierige Saison bevorsteht. "Uns hat der Mut gefehlt", analysierte der Österreicher nach dem herben 0:5 (0:2) im Supercup gegen Bayern München. Und nicht nur das.

Allein in den ersten 20 Minuten hatten die Frankfurter eine halbwegs ansprechende Leistung gezeigt. Wohl aber vor allem, weil die Bayern ein wenig Zeit brauchten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Danach - Robert Lewandowski (21. und 26.) hatte den Rekordmeister nach 26 Minuten schon 2:0 in Führung gebracht - brach die Eintracht auseinander. Noch einmal der polnische Stürmerstar (54.), Kingsley Coman (63.) und Thiago (85.) hatten bei ihren Toren wenig Mühe.

"Am Anfang waren wir sehr gut, dann hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen", sagte Mittelfeldspieler Jonathan de Guzman: "Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Aber wir sind ein Team und jetzt müssen wir als Team an unseren Schwächen arbeiten."

Die Vertragsverlängerung mit dem kroatischen WM-Star Ante Rebic am vergangenen Freitag täuschte nur kurzzeitig darüber hinweg, dass der Pokalsieger im Sommer nicht nur Erfolgstrainer Niko Kovac, der bei seiner Rückkehr am Sonntag als Bayern-Coach sogar mit ein wenig Applaus bedacht worden war, sondern gleich mehrere Stützen der Mannschaft verloren hat.

Münchens Alaba am Knie verletzt

Supercup 2018 : Münchens Alaba am Knie verletzt

Die Abgänge von Torwart Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Kevin-Prince Boateng (Sassuolo Calcio) und Marius Wolf (Borussia Dortmund) konnten noch nicht kompensiert werden. Hradecky-Nachfolger Frederik Rönnow, gekommen von Bröndby IF, leistete sich im Supercup mehrere kleine Unsicherheiten und beim zweiten Lewandowski-Tor einen groben Fehler.

"So hat er sich sein Debüt nicht vorgestellt", sagte Abwehrspieler Danny da Costa, der den 26 Jahre alten Keeper aber sogleich in Schutz nahm: "Er hat trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, das wird er gut wegstecken können." Hütter schlug in die gleiche Kerbe: "Er ist ein Torwart mit Talent, auf den wir uns verlassen können und dem wir vertrauen."