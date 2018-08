Miroslav Klose siegt bei Debüt als Bayern-Coach

München Mit diesem Einstand ist Miroslav Klose zufrieden. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer hat sein Debüt als U17-Cheftrainer beim FC Bayern München gewonnen. Ein Münchner Supertalent war dabei gleich erfolgreich.

Vor der Partie war selbst der so erfahrene Miroslav Klose noch aufgeregt - doch am Ende konnte der WM-Rekordtorschütze jubeln. Der Ex-Profi ist mit einem Sieg in seine Karriere als Cheftrainer gestartet. Seine U17 des FC Bayern gewann am Samstag den Saisonauftakt in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest mit 3:1 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden. „Die Vorfreude und das Kribbeln vor dem Spiel waren groß, umso schöner ist es, dass wir uns auch mit drei Punkten belohnen konnten“, sagte der 40 Jahre alte Coach.