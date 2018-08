Supercup 2018: FC Bayern Münchens David Alaba am Knie verletzt

Münchens Alaba am Knie verletzt

Frankfurt/Main David Alaba hat sich im Supercup bei einem Zweikampf mit Eintracht Frankfurts Danny da Costa verletzt. Der Bayern-Spieler lag mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht klar.

Rekordmeister Bayern München bangt nach dem 5:0 (2:0)-Sieg im Supercup bei Eintracht Frankfurt um den Einsatz von David Alaba. Der am Knie verletzte Österreicher unterzog sich nach der Partie einer MRT-Untersuchung, eine Diagnose lag noch nicht vor. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Bei Eurosport ergänzte der Bosnier: "Ich will über einen Kreuzbandriss nicht nachdenken. Wir müssen abwarten."