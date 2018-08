Frankfurt gegen Bayern: Was Sie über den Supercup 2018 wissen müssen

Frankfurt am Main Meister, Pokalsieger, Kovac: Das Duell des neuen Bayern-Trainers mit seinem ehemaligen Verein verspricht viel Brisanz. Einen Start wie Guardiola will der Ex-Frankfurter verhindern. Die Fakten zum Supercup.

Die nächste Niederlage gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt? Oder erstes Ausrufezeichen des FC Bayern unter Niko Kovac? Die Rückkehr des Trainers an den Main bietet beim Supercup am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF/Eurosport) Brisanz. „Viele sagen, dass das kein wichtiger Titel ist. Ich sehe das genau anders“, betont der im Fokus stehende Kovac. Hier ist alles, was sie zum Supercup wissen müssen.

Titelhunger

An Real gescheitert, in Berlin verloren und bei der WM rausgeflogen: Die Motivation der zuletzt geplagten Bayern-Stars ist grenzenlos. „Wir sind jetzt extrem hungrig auf Erfolgserlebnisse, gerade nach den letzten Monaten“, erklärte Nationalspieler Thomas Müller. Kapitän Manuel Neuer erinnerte noch einmal an das Aufeinandertreffen im Mai. „Wir wissen ja alle, wie das Spiel in Berlin ausgegangen ist“, sagte Neuer über das 1:3. Nun besteht die Chance zur Revanche. „Für uns ist das nicht irgendein Spiel“, stellte der Keeper klar.