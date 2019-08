Transfer-Spekulationen : Rummenigge kann sich Wechsel von Boateng und Sanches vorstellen

Berlin Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich noch in diesem Sommer sowohl einen Abschied von Jerome Boateng als auch von Renato Sanches vom deutschen Fußball-Rekordmeister vorstellen.

"Wir müssen eine Lösung finden, die er mitspielt und die auch am Ende des Tages für den FC Bayern und vor allen Dingen auch für den Trainer tragbar ist. Wir werden mit ihm sprechen, mit ihm und seinem Berater und dann wird man darüber befinden", sagte Rummenigge am Mittwoch am Rande der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Berlin über Sanches bei Sky Sport News HD.