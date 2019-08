Nur 2:2 gegen Hertha BSC : Bayern straucheln zum Bundesliga-Auftakt

München Auch ein Doppelpack von Torjäger Robert Lewandowski hilft den Bayern nicht. Das Team von Trainer Niko Kovac kommt zum Auftakt nicht über ein 2:2 gegen Hertha BSC hinaus. Dodi Lukebakio trifft erneut in München.

Lewandowski erzielte im Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison in der 24. Minute die Führung für das überlegene Team von Trainer Niko Kovac. Der 30 Jahre alte Pole traf damit zum fünften Mal in Serie am ersten Spieltag und stellte eine neue Bestmarke auf.