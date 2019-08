Erstes Bayern-Training : Hunderte Fans begrüßen Coutinho

München Der erste Auftritt von Philippe Coutinho auf dem Trainingsplatz der Bayern hat für einen Fan-Ansturm gesorgt. 1600 kamen, um den Neuen im Bayern-Dress zu sehen. Auch der Ex-Borusse Michaël Cuisance hatte seinen ersten Auftritt bei den Bayern.

Beim 27-jährigen Coutinho blitzten seine Stärken am Ball auf, ob im Dribbling, bei präzisen Pässen in den Fuß oder auch der Ruhe beim Torabschluss. Beim abschließenden Übungsspiel auf einem verkleinerten Spielfeld wirkte der Neu-Münchner am Ende etwas müde. Coutinho war nach der Teilnahme an der Copa America mit dem Nationalteam im Sommer in Barcelona mit Verspätung ins Training eingestiegen. Er könnte am Samstag im Auswärtsspiel der Bayern beim FC Schalke 04 sein Bundesligadebüt feiern.