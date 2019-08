„Lassen uns alle Optionen offen“ : Salihamidzic will weitere Bayern-Transfers nicht ausschließen

Salihamidzic will weitere Bayern-Transfers nicht ausschließen

München Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat weitere Transferaktivitäten des Rekordmeisters erneut nicht ausgeschlossen. Bei Präsident Uli Hoeneß klang das zuletzt noch ganz anders.

"Wir werden schauen. Wir werden uns alle Optionen offen lassen, ansonsten möchte ich dazu auch heute nicht mehr sagen", antwortete Salihamidzic auf die Frage nach einem möglichen Abschied von Renato Sanches. Bereits am Montag hatte er auf Nachfragen zur Zukunft von Jerome Boateng ausweichend auf den Transferschluss am 2. September verwiesen.

Sanches hatte nach dem Hertha-Spiel (2:2) einmal mehr seinen Unmut über mangelnde Einsatzzeiten geäußert und dafür eine Geldstrafe erhalten. Sanches habe zuletzt "drei Einsätze gehabt. Ich habe das nicht so richtig verstanden", sagte Salihamidzic.

Präsident Uli Hoeneß hatte dagegen am Wochenende die Kaderplanungen der Bayern für beendet erklärt. "Jetzt ist unser Kader so komplett und so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte er bei Sky Sport.