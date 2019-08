Punkteteilung im englischen Topspiel : City-Spieler tragen Sané-Trikots vor Spurs-Duell

Manchester Die Fußballprofis von Manchester City haben vor ihrem Heimspiel am Samstag gegen Tottenham Hotspur einen Gruß an ihren verletzten Teamkollegen Leroy Sané geschickt. Im Spiel gab es einen umstrittenen Videobeweis und eine Punkteteilung.

Der englische Fußballmeister Manchester City ist am zweiten Spieltag der Premier League trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1) gegen Tottenham Hotspur gekommen, weil den Citizens in der Nachspielzeit ein Tor nach Videobeweis aberkannt wurde. Raheem Sterling (20. Minute) und Sergio Agüero (35.) schossen die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in der unterhaltsamen Partie am Samstag zweimal in Führung. Erik Lamela (23.) und der kurz vorher eingewechselte Lucas Moura (56.) erzielten jeweils den Ausgleich.