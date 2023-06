Hoeneß zur Sportvorstandssuche „Spekulationen mit Eberl liegen auf der Hand“

Eberl wies Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern am Freitag zurück. „Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte“, sagte der frühere Gladbacher Manager am Rande eines Events der „Bild“-Zeitung in Berlin. Er sei zwar in München groß geworden und der FC Bayern sein Jugendverein, er halte sich aber an den Fakten fest.