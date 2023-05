Bayerns bizarre Meisterfeier Zwischen „schlimmstem Tag“ und emotionaler Versöhnung mit Kahn

So oder so: Es waren Pfingsttage, die selbst der krisengestählte FC Bayern in dieser Form noch nie erlebt hat. Dass Jamal Musiala die Münchner mit seinem umjubelten Last-Minute-2:1 in Köln im spannenden Showdown mit Dortmund noch zur Meisterschaft schoss, wäre bei dem ganzen Trubel um die Freistellung von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic fast untergegangen. Auch wenn Hainer vor den feiernden Fans am Marienplatz von einem „Traum-Wochenende“ schwärmte: Für Kahn und Salihamidzic war es ein Albtraum - und für den Rekordmeister ein unwürdiges Schauspiel sowie ein weiteres (Kommunikations-)Desaster.