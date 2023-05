Wirbel um Kahn, Hoeneß und Co. Das respektlose Theater beim FC Bayern

Stillos, peinlich, unwürdig – dass die Meisterfeier 2023 des FC Bayern München für immer mit diesen Adjektiven verbunden sein wird, hat sich der Deutsche Fußballmeister nur selbst zuzuschreiben. Nicht an das dramatische Bundesliga-Finale, in dem die Bayern überraschend noch Borussia Dortmund vom Thron stürzten, nicht an das Siegtor von Jamal Musiala in Köln werden sich die Menschen als erstes erinnern. Nein, es wird das blamable Entlassungstheater um Vorstandschef ­Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein, an das sich nicht nur Fußball-Fans noch in Jahrzehnten erinnern werden.