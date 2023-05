Musiala der Held Bayern nach finalem Krimi doch wieder Meister

Nach dem Spiel bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates, dass der bisherige Finanzvorstand neuer Klubchef der Münchner wird: Vorstandschef Oliver Kahn, seit 1. Juli 2021 im Amt, und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, seit Juli 2017 zunächst Sportdirektor, sind abberufen worden. Kahn selbst war am Samstag nicht in Köln, offiziell wegen einer Erkältung.