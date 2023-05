Bosse-Beben beim FC Bayern „Katastrophal schlechte Stimmung“ – Hoeneß erhebt Vorwürfe gegen Kahn

Mit der Suche nach einem Nachfolger für den ebenfalls geschassten Sportvorstand Hasan Salihamidzic will sich der FC Bayern indes Zeit lassen. Laut Hoeneß soll er bis spätestens Weihnachten gefunden sein. Suchen werden ihn Hoeneß, Hainer, Dreesen und der frühere Boss Karl-Heinz Rummenigge, der am Dienstag in den Aufsichtsrat einziehen soll. Der Vierer-Rat übernehme zudem in enger Absprache mit Trainer Thomas Tuchel zunächst die Kaderplanung.