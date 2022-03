Nach Rauswurf bei Haas : Masepin teilt gegen Mick Schmacher und Ex-Team aus

Berlin Nikita Masepin hat weiter kein Verständnis für sein Aus in der Formel 1. Enttäuscht ist der Russe von Haas-Teamchef Günther Steiner - und Mick Schumacher.

Ein Seitenhieb gegen Mick Schumacher , keine klare Aussage zur Putin-Nähe seines Vaters und ein eigenwilliger Blick auf den Krieg in der Ukraine: Der Russe Nikita Masepin hat nach seinem Rauswurf beim Haas-Rennstall Stellung bezogen und sieht sich als Opfer einer großen Ungerechtigkeit. "Ich habe meinen Traum verloren, für den ich 18 Jahre meines Lebens gekämpft habe", sagte Masepin am Mittwoch: "Ich denke nicht, dass das fair ist."

Einen Tag vor Beginn der abschließenden Testfahrten in Bahrain saß der 23-Jährige in Moskau und legte in einem einstündigen Video-Meeting seine Sicht der Dinge dar. "Wollen wir, dass der Sport bloß eine weitere Bühne für Proteste und politische Debatten wird?", fragte Masepin zu Beginn und wagte den Vergleich mit den Olympia-Boykotten der 80er-Jahre: "Oder ist der Sport eine Chance, Menschen in schwierigsten Zeiten zu verbinden?"