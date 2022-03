Zukunft in der Formel 1 unsicher : Startverbot für Nikita Masepin in Silverstone

Silverstone Mick Schumachers russischer Formel-1-Teamkollege Nikita Masepin kann weiter in der Königsklasse des Motorsports fahren. Trotz Starterlaubnis durch die FIA darf der Russe beim Rennen in Silverstone allerdings nicht starten.

Für den russischen Piloten Nikita Masepin hat sich die Aussicht auf eine Zukunft in der Formel 1 weiter verschlechtert. Der britische Automobilverband sprach am Mittwoch ein Teilnahmeverbot für Teams, Fahrer und Offizielle aus Russland und Belarus aus. Ein Start des Haas-Fahrers und Teamkollegen von Mick Schumacher beim zehnten Saisonrennen am 3. Juli in Silverstone ist damit ausgeschlossen. Masepins Rennlizenz wird in Großbritannien bis auf Weiteres nicht mehr anerkannt.