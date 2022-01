Torwartwechsel bei Pinguinen : Nikita Quapp überraschend aussortiert

Nikita Quapp, der von einem Engagement in der NHL träumt, spielt nun erst einmal in der Oberliga anstatt in der DEL. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 18 Jahre alte U20-Nationaltorwart wird an den Oberligisten KEV 81 abgegeben und soll dort Spielpraxis sammeln. Damit vollziehen die Pinguine aber eine Rolle rückwärts, nachdem sie ihn fest für die DEL eingeplant hatten.

Die Krefeld Pinguine haben in dieser Woche die Weichen auf der Torhüter-Position für die nächsten Spiele gestellt. Das Trainerteam plant mit Oleg Shilin und Sergei Belov als Nummer eins und zwei. Der junge Nikita Quapp findet zunächst keine Berücksichtigung für die Spiele in der DEL .

„Nikita werden wir zum Oberligateam des KEV geben, er soll dort Spielpraxis sammeln“, sagt Torwart Trainer Igor Gross. Die Entscheidung, dass Quapp in der DEL zunächst keine Einsätze bekommt, kommt etwas überraschend. Der junge Torhüter war bis zu seiner Abreise im Dezember zum Vorbereitungslehrgang zur U20-Weltmeisterschaft regelmäßig im Spieltagskader und kam in dieser Saison in acht Spielen ganz oder teilweise zum Einsatz. Er machte seine Sache dabei ordentlich. Bei der U20-WM stand er dann gleich im ersten Spiel gegen Finnland im Tor und zeigte eine starke Leistung.

Auch die Scouts aus Übersee haben Quapp auf ihrer Liste. Der gebürtige Ravensburger wurde im Juli 2021 von Carolina Hurricans an 187. Stelle in der sechsten Runde des NHL Entry Drafts ausgewählt und darf deshalb von einer großen Karriere in der stärksten Liga der Welt träumen. Pinguine Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljev hatte sich im Juli wie folgt dazu geäußert: „Nikita hat ein Ziel erreicht, von dem viele junge Eishockeyspieler nur träumen können. Auch für uns als Club war es ein Ziel, die Scouts der NHL auf Nikita aufmerksam zu machen und alles dafür zu tun, dass er sich bestmöglich entwickelt. Der Draft war nur ein Zwischenziel. Nikita wird nun härter denn je arbeiten müssen, um das nächste Ziel zu erreichen und sich in der DEL zu etablieren.“