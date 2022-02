Live im Free-TV : Diese vier Formel-1-Rennen zeigt RTL

Berlin RTL überträgt auch 2022 vier Rennen der Formel 1 live im Free-TV. Nun ist auch klar, welche Rennen beim Kölner Sender zu sehen sein werden. Einen Grand Prixin Deutschland wird es auch in der kommenden Saison nicht geben.

Motorsport-Fans können in der kommenden Saison erneut vier Rennen der Formel 1 im Free-TV bei RTL schauen. Der Kölner Sender beginnt nach dpa-Informationen am 24. April mit der Live-Übertragung vom Großen Preis der Emilia Romagna in Imola. Die weiteren RTL-Rennen sollen Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November) sein.

Der frei zu empfangende Sender hat Sub-Lizenzen vom Pay-TV-Anbieter Sky erworben, der wie im Vorjahr alle Rennen live zeigt. Zum Motorsport-Angebot der RTL-Gruppe gehören auch die GT-Meisterschaft sowie die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und in Le Mans beim Spartensender Nitro.

Einen Formel-1-Rennen in Deutschland wird es auch in der kommenden Saison nicht geben - und auch eine baldige Rückkehr scheint ausgeschlossen. „Der deutsche Grand Prix ist mir wichtig“, sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich sehe aber leider kein wirkliches Interesse aus Deutschland, wieder Teil des Formel-1-Kalenders zu werden.“

Dies sei „schade. Ich kann es eigentlich auch nicht so recht glauben, dass der deutsche Markt kein Interesse mehr an der Formel 1 haben soll“, so Domenicali weiter: „Mit Sebastian Vettel habt ihr einen viermaligen Weltmeister. Und ihr habt Mick Schumacher, der am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere steht.“ Der Italiener wolle sich „bemühen, den deutschen Markt wachzurütteln.“