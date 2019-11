Publikumsliebling ist zurück : Schymainski wieder im Mannschaftstraining der Pinguine

Hier freut sich Martin Schymainski gegen die DEG über seinen Treffer. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Martin Schymainski ist nach seinem Achillessehnenriss schneller auf dem Eis zurück als erwartet. Spätestens am 20. 12. im Heimspiel gegen die DEG will er sein Wettkampf-Comeback feiern. Heute geht die Reise der Pinguine nach Straubing.

Für Brandon Reid kam die Deutschland-Cup-Pause nach dem Sechs-Punkte-Wochenende mit den Siegen gegen Düsseldorf und Mannheim zum falschen Zeitpunkt: „Dieses positive Momentum ist durch die Pause verloren gegangen“, sagt der Trainer der Krefeld Pinguine am Mittwoch. Er schränkte allerdings ein, dass die Pause dem ein oder anderen Spieler sicher sehr gut getan habe. Vielleicht erinnerte sich der Coach auch daran, dass seine Mannschaft im Vorjahr am ersten Wochenende nach der Pause einen krassen Fehlstart hinlegte. Nach der 3:5-Niederlage in Berlin ging auch das Heimspiel gegen Angstgegner Bremerhaven verloren (2:3). Der letzte Sieg im ersten Spiel nach der Pause datiert aus der Saison 2014/15, als das Heimspiel gegen Schwenningen mit 3:1 gewonnen wurde.

Info Pink Penguins Trikots werden versteigert Die Pinguine versteigern bis zum 24.11. die Pink Penguins Trikots (Startgebot 150 Euro) zu Gunsten der Aktion Pink Deutschland e.V, dem Verein zur zur Heilung von Brustkrebs. Derzeit wurde für das Trikot von Mark Cundari am meisten (210 Euro) geboten. Gebote werden unter info@krefeld-pinguine.de angenommen.

Jetzt geht die Reise am heutigen Donnerstag nach Straubing, wo am Freitag (19.30 Uhr) der Tabellenzweite auf die Pinguine wartet. Sonntag (16.30 Uhr) sind die Augsburger Panther in der Yayla-Arena zu Gast. Das ist eine Kopie des Saisonstarts, wo es ebenfalls zu diesem beiden Duellen kam. Beide gingen trotz jeweiliger 3:1-Führung mit 3:4 nach Verlängerung verloren.

Das gewonnene Selbstvertrauen dürften Reids Schützlinge nicht verloren haben. Das war jedenfalls seit Samstag in den Übungseinheiten zu erkennen. Obwohl das Training nicht von Pappe war, blieb die gute Stimmung nicht auf der Strecke. Besonders gut gelaunt war am Mittwoch Martin Schymainski, der seit Samstag mit der Mannschaft trainiert. Vor den Überzahlübungen verließ er das Eis: „Da werde ich ja noch nicht gebraucht.“ Falls er weiter so Fortschritte macht, will er spätestens am 20. Dezember im Heimspiel gegen die DEG auflaufen: „Vielleicht klappt es ja schon eine Woche vorher. Das wäre natürlich super.“