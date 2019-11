Der Bann ist gebrochen : Pinguine setzen Zeichen für die Zukunft

Krefeld Mit einer tollen Leistung und einem Heimsieg im rheinischen Derby gegen die DEG leisteten die Krefelder am Freitag vor ausverkauften Rängen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt des DEL-Standortes. Sonntag in Mannheim zu Gast.

Für ein paar Stunden war an Allerheiligen die Eishockey-Welt in Krefeld wieder in Ordnung. „Derbysieg, Derbysieg“, schallte es nach dem 4:3-Sieg der Pinguine gegen die Düsseldorfer EG von den Rängen. Mit Kampf und Leidenschaft meldete sich die Mannschaft von Trainer Brandon Reid nach dem absoluten Tiefpunkt gegen Ingolstadt zurück und setzte gemeinsam mit der großartigen Unterstützung der KEV-Fans im Rücken in der ausverkauften Yayla-Arena ein eindrucksvolles Zeichen für den Erhalt des DEl-Standort. In einem packenden Duell steckten die Schwarz-Gelben einen frühen Rückstand gut weg und erinnerten mit ihrer Leistung an die guten Auftritte zu Saisonbeginn. Am Sonntag geht die Reise bereits um 7 Uhr nach Mannheim, wo um 14 Uhr die Adler auf die Pinguine warten. Um 9 Uhr macht der Teambus Halt in der Sportschule Hennef, wo sich die Spieler bei einem Brunch für das schwere Auswärtsspiel stärken.