Kommentar zum DEL-Klub : Manager Roos trägt eine Mitverantwortung für die Misere der Pinguine

Meinung Krefeld Pinguine-Geschäftsführer Matthias Roos hat den Gesellschafter Mikhail Ponomarev in der Öffentlichkeit hart angegangen. Jetzt ist Diplomatie gefragt, damit die Scheidung ohne Rosenkrieg vollzogen werden kann.

Für Matthias Roos ist der Fall klar: Gesellschafter Mikhail Ponomarev hält finanzielle Zusagen nicht ein und ist der Alleinschuldige an der Pinguine-Misere. Die so am 25. September vom Geschäftsführer initiierte Schlammschlacht wirft einige Fragen wirtschaftlicher Art auf: Über welche Summen gibt es schriftlich fixierte Verträge? Welche wurden zugesagt? Welche in Aussicht gestellt? Wobei natürlich auch ein Wort gelten sollte.