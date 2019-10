Pinguine-Geschäftsführer Roos antwortet auf Vorwürfe : „Was Ponomarev sagt, ist schlichtweg gelogen“

Krefeld Der Streit zwischen Gesellschafter Mikhail Ponomarev und den Krefeld Pinguinen wird zur Schlammschlacht. Nachdem Ponomarev behauptete, vom Verein falsche Informationen bekommen zu haben, beschuldigt der KEV den Russen nun der Lüge.

Die Krefeld Pinguine gaben am Dienstagnachmittag eine Stellungnahme zu den Aussagen von Mikhail Ponomarev ab. Der russische Unternehmer sei von Beginn an korrekt über die finanzielle Situation informiert gewesen. „Zu behaupten, dass der Verlust doppelt so hoch sei, wie ihm gegenüber intern prognostiziert, ist schlichtweg gelogen. Beispielsweise wurden sowohl Herr Ponomarev als auch Herr Schulz vor den Nachverpflichtungen Torsten Ankert, Ilia Proskuriakov und Samson Mahbod von mir in Kenntnis gesetzt, dass diese nicht im ursprünglichen Budget enthalten sind und wurden über die voraussichtlichen zusätzlichen Kosten aufgeklärt worden“, erklärte Geschäftsführer Matthias Roos und fügte hinzu: „.Beide Hauptgesellschafter wollten die Verpflichtungen dennoch tätigen und erklärten sich bereit, im Verhältnis 50:50 zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen. Unter anderem wurde dies gegenüber der DEL auch durch eine Finanzierungsvereinbarung, die sowohl von Herrn Ponomarev als auch Herrn Schulz unterzeichnet worden ist, in Höhe von 200.000 Euro dokumentiert.