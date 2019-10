Nach sieben Niederlagen in Folge : Köpfe der Pinguine sind nicht frei

Was geht im Kopf vom Martin Schymainski vor, der an der Seite von Rüdiger Noack das Spiel gegen Köln verfolgte? Wenn der Stürmer nach seinem Achillessehnenriss wieder spielen kann, könnte das Aus der Pinguine schon besiegelt sein. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Nach sieben Niederlagen in Folge brauchen die Krefeld Pinguine dringend ein Erfolgserlebnis, um die störenden Ereignisse im Umfeld verdrängen zu können. Für Matthias Roos muss sich die Gesellschafterstruktur in drei bis vier Wochen ändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Auch wenn die Pinguine am Sonntag nach der Niederlage gegen Köln am vorläufigen Tiefpunkt der Saison angekommen sind, wurde die Mannschaft von den Fans gefeiert. Dabei wäre diesmal ein Sieg gegen die Haie besonders wichtig gewesen. Es ging nicht darum, in der Tabelle an den rheinischen Rivalen vorbeizuziehen. Es ging für die Mannschaft und ihre Fans darum, ein Zeichen für den DEL-Standort Krefeld zu setzen. Das gelang den Anhängern der Schwarz-Gelben sehr eindrucksvoll. Dafür gab es hinterher von den Spielern, Trainern und Verantwortlichen der GmbH viel Lob. „Ich danke allen, natürlich auch den Kölnern. So etwas habe ich von gegnerischen Fans noch nie gesehen“, sagte Matthias Roos. Der Geschäftsführer dankte auch der Brauerei Königshof mit ihrer Aktion „Fantastisches Bier“. Gut 3000 Euro sind zusammen gekommen.

Bundestrainer Toni Söderholm lag mit seiner Einschätzung, dass auch Krefeld das Spiel hätte gewinnen können, richtig. Das wussten natürlich auch die Pinguine, die hinterher total frustriert waren, dass sie auf dem Eis kein Zeichen setzen konnten. Sie wurden für ihre Leidenschaft nicht belohnt. Das alleine reichte aber nicht, um den Haien die Zähne ziehen zu können. Ihre Köpfe sind nicht frei. Es fehlte der letzte Tick an Konzentration, der notwendig ist, um 17 Sekunden nach dem Ausgleich einen Gegentreffer zu verhindern. Ferner gingen zu viele Zweikämpfe verloren. Der Spielaufbau war von Fehlpässen geprägt, die sonst nicht so häufig passieren. Viele Einzelaktionen sorgten für Torgefahr. Und in so einer Situation werden die Fehler vom Gegner wie in Nürnberg, Berlin oder gegen Köln auch gnadenlos bestraft.