Der russische Unternehmer steht unter Druck : Pinguine: Roos schießt gegen Ponomarev

Krefeld Der Geschäftsführer gab am Mittwoch eine öffentliche Erklärung ab und forderte den russischen Unternehmer auf, seinen Verpflichtungen und finanzielle Zusagen endlich nachzukommen. Wolfgang Schulz stellt sich hinter Roos.

Die Zündschnur der Bombe, die am Mittwochmittag im Krefelder Eishockey platzte, war in den vergangenen Wochen immer kürzer geworden. Denn immer wieder war zu hören, dass Mikhail Ponomarev, der neue Gesellschafter der KEV Pinguine Eishockey GmbH, seine finanziellen Zusagen nicht eingehalten habe, und das auch schon in der Vorsaison. Insgesamt soll der Unternehmer und Präsident des KFC Uerdingen bei den Pinguinen mit knapp einer Million Euro in der Kreide stehen. Für einen Club, der sowieso schon mit einem eng gestrickten Etat auskommen muss, kann das tödlich sein. Daher ging Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Roos auf der wöchentlichen Pressekonferenz in die Offensive, prangerte Ponomarevs Verhalten an und gab folgende offizielle Erklärung ab: „Leider kommt Mikhail Ponomarev seinen Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV Pinguine Eishockey GmbH seit Monaten nicht nach. Grundsätzlich habe ich kein Interesse mit einem Gesellschafter zu arbeiten, der ein derart respektloses Verhalten an den Tag legt und an Unzuverlässigkeit kaum mehr zu überbieten ist. Herr Ponomarev gefährdet damit die Zukunft des DEL-Standorts Krefeld erheblich. Sollte sich auch in den nächsten Wochen an seinem Verhalten nichts ändern, bleiben mir als Geschäftsführer nicht viele Möglichkeiten darauf zu reagieren. Dahingehend fordere ich Sie, Herr Ponomarev, nun öffentlich auf, ihren Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV Pinguine Eishockey GmbH nachzukommen.“ Roos wollte sein Statement nicht näher erläutern.“ Er erklärte nur, dass die Krefelder Politik und der Oberbürgermeister informiert wurden.