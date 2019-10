Neue Gesellschafter-Struktur : Sportdirektor Roos hat einen Plan zur Rettung der Pinguine

Sportdirektor Matthias Roos blickt nach oben zur Uhr – sie tickt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das beinahe alljährliche Zittern ob wirtschaftlicher Probleme soll endgültig ein Ende haben. Der Sportdirektor der Pinguine will bis November eine neue Gesellschafterstruktur schaffen, die dann juristisch besiegelt werden soll.

Matthias Roos sitzt relativ entspannt da. Das ist angesichts der sportlichen Krise mit sieben Niederlagen in Folge sowie des wirtschaftlichen Debakels ziemlich erstaunlich. Mehr noch, der Sportdirektor der Pinguine, der noch vor wenigen Tagen den Gang zum Gericht ob einer drohenden Insolvenz als Schreckgespenst an die Wand gemalt hatte, strahlt Zuversicht aus. Er hat einen Plan zur Rettung der Pinguine. „Ich sehe Licht am Ende des Tunnels“, sagt er.

Info Dritte Saison bei den Pinguinen Matthias Roos ist 39 Jahre alt und hat in der Jugend beim EV Ravensburg gespielt. Als Manager arbeitete er von 2011 vier Jahre lang bei Füchse Duisburg und dann bei RT Bad Nauheim, ehe er 2017 nach Krefeld kam.

Roos’ Plan: Gesellschafter Wolfgang Schulz stellt bereits jetzt die von ihm für Januar, Februar und März zugesagten Finanzspritzen zur Verfügung, womit das Jahr 2019 wirtschaftlich gesichert wäre. Das wäre so eine Art Abschiedsgeschenk von Schulz, der als Gesellschafter ebenso aussteigen möchte wie Mikhail Ponomarev. Mit Hilfe der neuen Gesellschafter könnte die Saison dann zu Ende gespielt werden. „Es gibt Interessenten, die bereit sind, die Anteile von den Herren Ponomarev und Schulz zu übernehmen. Bis November wollen wir die neue Gesellschafterstruktur klar haben. Die Uhr tickt“, verkündete Roos. Anschließend müsse das Vorhaben in die juristische Form gegossen werden. Dank der neuen Struktur könnten die künftigen Gesellschafter eine Vorfinanzierung übernehmen. „Dann hätten wir das Geld von Herrn Ponomarev nicht schnell nötig.“ Es könnte dann auch gerichtlich eingetrieben werden.

Mindestens einen Haken hat der Plan aber. „Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen Herr Ponomarev bereit ist, seine Anteile abzugeben“, sagt Roos. Zu dem Gesellschafter gebe es weiterhin keinen Kontakt.

Für den Sportdirektor ist Ponomarev der Schuldige der wirtschaftlichen Krise. Er habe finanzielle Zusagen, die Roos auf rund eine Million Euro summiert, nicht eingehalten. Roos war in seiner Funktion als Geschäftsführer damit am 25. September in die Öffentlichkeit gegangen, hatte dem Gesellschafter im Rahmen der Auseinandersetzung ein respektloses Verhalten vorgeworfen und ihn der Lüge bezichtigt; er gefährde die Existenz des Vereins.

Ach ja, Eishockey gespielt wird auch noch. Immerhin sieht sich Roos diesbezüglich in der Mitverantwortung. „Ich habe dafür zu sorgen, dass die Spieler sich einhundertprozentig auf den Sport konzentrieren können“, sagt er. Aber selbst wenn den Spielern das gelinge, so bleibe das Umfeld unruhig. So sei ein Spieler zu ihm gekommen und habe gesagt, er mache sich zwar keine Sorgen um die Zukunft, aber seine Frau. Das wiederum beeindruckt auch den Profi.

Trainer Brandon Reid weiß all das, doch nimmt er seine Spieler in die Pflicht. Der Einsatz sei nicht so gewesen, wie er es erwartet hatte. „Wenn man verliert, muss man härter arbeiten“, sagt der Kanadier, der von seinen Spieler nur zwei Dinge erwartet: dass sie bereit sind und am Freitag (19.30 Uhr, Yayla-Arena) gegen Wolfsburg gewinnen.