Zwei Krisenherde bei den Pinguinen : Piettas flammender Appell

Krefeld Der dienstälteste Spieler der Pinguine hat in Krefeld schon viele schwierige Situationen erlebt. Er fordert erneut Zusammenhalt.

Wie immer, stand Pietta auch nach dieser Enttäuschung im Derby Rede und Antwort. „Heute haben wir ein starkes Spiel gezeigt, es war vielleicht die beste Saisonleistung über 60 Minuten. Nach sechs Niederlagen in Folge fällt der Puck auch nicht so wie er fallen soll. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hatten mehr vom Spiel, darauf müssen wir aufbauen. Am Ende war es sehr knapp. Köln hatte auch einen guten Torwart“, sagte er bei seiner Spielanalyse, ohne aber mit Kritik zu sparen: „Wir wollen die Situation nicht schön reden. Nach vier Spielen war die Situation für uns noch okay. In Berlin haben wir im ersten Drittel fünf Minuten verschlafen, danach aber ordentlich gespielt und uns aufgebäumt. Unser Power-Play muss besser werden. Wir dürfen es aber nicht nur daran fest machen, wir befinden uns in einem Strudel nach unten. Wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und am Freitag gegen Wolfsburg gewinnen.“ Es sei jetzt wichtig, „nicht in Panik zu verfallen: „Wir müssen die Ruhe bewahren.“