Kommentar zum Pinguine-Gesellschafter : Ponomarev tut dem Eishockey nicht gut

Meinung Krefeld Noch vor einem Jahr galt Mikhail Ponomarev noch als Hoffnungsträger für eine finanziell gesicherte Zukunft der Krefeld Pinguine. Nun könnte er zum Totengräber des Eishockeys in Krefeld werden.

Als Mikhail Ponomarev vor einem Jahr bei einem Abendessen in der Villa Medici der Presse vorgestellt wurde, galt er fortan als Hoffnungsträger für eine finanziell gesicherte Zukunft der KEV Pinguine Eishockey GmbH. Er sei stolz, ein Teil der Pinguine-Familie zu sein. Eishockey sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Und in drei Jahren müsse man auch mal wieder um die Deutsche Meisterschaft mitspielen können, sagte er. Auch wenn damals in geselliger Runde das ein oder andere Glas Wein getrunken wurde, waren alle Anwesenden noch Herr ihrer Sinne. Wolfgang Schulz freute sich, dass er endlich einen Partner gefunden hatte, der ihn unterstützt. Jetzt muss der Aufsichtsratschef zugeben, dass er sich in Ponomarev getäuscht hat und er sich von ihm hat blenden lassen. Schulz ist bekannt dafür, das sein Wort zählt, was für den russischen Unternehmer wohl nicht gilt. Nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, hält er seine finanziellen Zusagen nicht ein, die mit Mails, SMS und schriftlichen Protokollen zu belegen sind. Wo ist sein Herz für das Eishockey geblieben?

Was will Ponomarev erreichen, wenn er sein Wort nicht hält? Hofft er, dass die Pinguine in Krefeld als sportliches Aushängeschild von der Bildfläche verschwinden und er das Feld der potenziellen Sponsoren nur für seinen KFC bestellen kann? Oder will er Wolfgang Schulz unter Druck setzten, dass dieser ihm seine Anteile an der GmbH verkauft und er auch bei den Pinguinen als Alleinherrscher regieren kann? Er ist bereit, wie er selber erklärte, seine Anteile zu verkaufen. Wahrscheinlich will er damit ein Geschäft machen. Schließlich kostet ihm der Fußball mehr Geld als er einkalkuliert hat. Ponomarev gilt allgemein als umtriebiger und unberechenbarer Unternehmer sowie als menschlich unnahbar und schwierig. Das passt nicht zu den Pinguinen. Er tut dem Eishockey nicht gut, das war am Ende seiner Zeit bei der Düsseldorfer EG schon so. Beim rheinischen Rivalen ist man froh, dass Ponomarev nicht mehr da ist. In Krefeld könnte er zum Totengräber der Pinguine werden.