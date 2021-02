1:6-Niederlage : Krefeld Pinguine kassieren in Berlin zu viele Strafen

Krefeld Die Krefelder unterliegen in Berlin mit 1:6. Die Eisbären erzielen drei Treffer in Überzahl, die Schwarz-Gelben hingegen enttäuschen vor allem im ersten Drittel. Immerhin: Schymainski gelingt nach sehenswerter Vorarbeit von Tyanulin den Ehrentreffer.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das traf für die Pinguine in den vergangenen fünf Jahren in Sachen Play-off-Teilnahme fast immer zu. In ihrem 17. Saisonspiel unterlagen sie am Mittwochabend in Berlin mit 1:6 und sind kurz vor Saisonhälfte im Kampf um Platz vier in der Nordgruppe aussichtslos abgeschlagen. Nach einem schwachen ersten Drittel hielten die Krefelder gegen den Tabellenführer besonders im zweiten Drittel einigermaßen gut mit. Aufgrund der Gesamt-Leistung fiel die Niederlage etwas zu hoch aus. Dafür waren letztendlich die zu vielen Strafen verantwortlich. Torwart Marvin Cüpper musste 40 Schüsse abwehren. Bei zwei Gegentoren sah er unglücklich aus. Am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Dann ist Bremerhaven in Krefeld zu Gast.