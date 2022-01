Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Der SV Schottheide-Frasselt liegt im Soll

Trainer Hikmet Eroglu ist „im Großen und Ganzen zufrieden“. Foto: FuPa

Kranenburg Die Mannschaft von Trainer Hikmet Eroglu steht in der Gruppe eins auf Platz fünf, obwohl sie bei der Defensivarbeit mitunter erheblich schwächelt.

Der SV Schottheide-Frasselt musste in dieser Saison in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern bislang erkennen, wie viel Wahrheit in der Fußball-Weisheit steckt, dass der Sturm Spiele und die Abwehr Meisterschaften gewinnt. Das Torverhältnis von 51:43 nach 14 Partien spricht Bände. Nur die Abstiegskandidaten kassierten mehr Gegentore, nur ein Team erzielte mehr Treffer als der Tabellenfünfte.

Die Mannschaft liegt mit diesem Rang zwar im Soll, weil Trainer Hikmet Eroglu als Ziel für die Spielzeit einen Platz unter den Top Fünf in der Klasse ausgegeben hatte. Doch die Hoffnung des 40-jährigen Trainers, mit seinem Personal ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitsprechen zu können, ging nicht in Erfüllung, weil das Team eben bei der Defensivarbeit mitunter erheblich schwächelte. Nach sieben Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen liegt der SV Schottheide-Frasselt mit 24 Punkten schon deutlich hinter dem Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau II (36 Zähler) sowie dem Tabellenzweiten Siegfried Materborn (35) zurück, die das Rennen um den Titel wohl unter sich ausmachen werden.

„Trotzdem bin ich im Großen und Ganzen mit unserem Abschneiden zufrieden, obwohl wir zu viele Gegentreffer kassiert und einige Punkte verschenkt haben“, sagt Eroglu. Gleich der Saisonstart ging mit einer 1:5-Heimniederlage gegen den SuS Kalkar ordentlich daneben, dem aber sofort ein 9:4-Sieg beim SSV Reichswalde folgte. Beim Branchenführer SGE Bedburg-Hau II verlor die Mannschaft mit 0:2, in Materborn, beim zweiten Titelaspiranten, gelang immerhin ein 3:3. Beim Dritten Viktoria Goch II setzte es eine 1:4-Niederlage, beim Vierten DJK Appeldorn gab es ein happiges 2:9.

„Der Stachel der klaren Niederlage gegen Appeldorn sitzt immer noch tief. Aber in der Rückrunde kommen die vier Spitzenteams alle nach Schottheide. Und bei uns ist immer ein heißer Tanz angesagt“, sagt Hikmet Eroglu, der sich mit seiner Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte in der Tabelle noch um den einen oder anderen Platz verbessern möchte.

Bisher hat Eroglu 19 Akteure eingesetzt, das Durchschnittsalter des Teams beträgt etwa 28 Jahre. „Unsere Spielerdecke ist recht dünn, trotzdem haben wir das Beste daraus gemacht“, so der Coach. Zudem stellt der SV Schottheide-Frasselt den aktuell erfolgreichsten Spieler in der Liga: Dennis Schmidt führt die Torschützenliste mit 18 Treffern an. „Er ist enorm wichtig für uns“, lobt Eroglu seinen treffsicheren Stürmer.