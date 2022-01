Fußball : 1. FC Wülfrath strebt weiterhin unter die Top-Fünf

Der regionalliga- und oberliga-erfahrene Jörn Zimmermann (Mitte) zählt zu den Führungskräften im WülfratherTeam. Foto: Achim Blazy (abz)

Analyse WÜLFRATH Eine Verletzungswelle zu Beginn der Saison wirft die Fußballer des 1. FC Wülfrath aus der Bahn. Weil einige Leistungsträger ausfallen, fehlt dem Kader des Landesligisten die nötige Stabilität. Der Sieg am 7. Spieltag über den damaligen Spitzenreiter 1. FC Viersen bringt die Wende.

Vor Beginn der Landesliga-Saison 2021/2022 herrschte bei den Verantwortlichen des 1. FC Wülfrath einiger Optimismus. Nachdem zunächst die Vorbereitung aus Verletzungs- und Urlaubsgründen nicht so optimal verlief, wie sich das Trainer Goran Tomic und Erster Vorsitzender Michael Massenberg vorgestellt hatten, platzte dann nach und nach der Knoten und die Formkurve der FCW-Fußballer stieg deutlich an. Die Wülfrather gewannen die Testspiele gegen zum Teil höherklassige Gegner und es kristallisierte sich das Gerüst einer Stammformation heraus, zumal sich prominente Neuzugänge wie beispielsweise die Ex-Regionalliga- oder Oberligaspieler Jörn Zimmermann, Markus Wolf, Dennis Krol, Jannik Weber, Nico Rymarczyk oder Alexsandar Bojkovski als die erhofften Verstärkungen erwiesen.

„Wir verfügen über Qualität im Kader. Da ist es wohl nicht vermessen, wenn wir oben mitmischen wollen“, sagte damals Michael Massenberg. Das Saisonziel formulierten er und Trainer Goran Tomic eine Woche vor dem Beginn der Spielzeit unisono: „Mit diesem gut aufgestellten und in der Breite ausgeglichen Kader halten wir eine Platzierung unter den ersten Fünf für realistisch.“ Doch pünktlich mit Saisonbeginn kam erneut eine Verletzungswelle auf die Wülfrather zu und der von einigen Experten hoch gehandelte FCW dümpelte in der Anfangsphase am Rande der Abstiegszone herum.

Info Massenberg fordert bessere Spielplanung Michael Massenberg, Vorsitzender des 1. FC Wülfrath, ist auch als Organisationschef gefragt. „Ich habe sowohl gegenüber dem Fußballverband Niederrhein als auch dem Kreisverband Wuppertal-Niederberg deutlich gemacht, dass es in der Rückrunde nicht mehr vorkommen sollte, dass es neben dem Landesliga-Team und der zweiten Mannschaft des FCW auch zu parallelen Heimspielansetzungen anderer Wülfrather Klubs auf den Plätzen am Erbacher Berg kommt. Da haben wir zuletzt keine guten Erfahrungen mit gemacht“, sagt er.

„Das war überhaupt nicht der Saisonstart, den wir geplant hatten. Da lief kaum etwas rund“, erklärt Goran Tomic. Vor allem das Fehlen einiger Leistungsträger macht dem FCW zu schaffen. Der vermeintlich in der Breite ausgeglichene Kader erwies sich als nicht so stabil, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Dazu sollte sich im Verlauf der Hinrunde herausstellen, dass das Leistungsgefälle zwischen der geplanten Startformation und den Spielern auf der Bank doch größter war, als zunächst gedacht.

Tomic sieht das nicht so kritisch, sondern versucht das Positive hervorzuheben. „Wir haben da junge, ehrgeizige und charakterfeste Spieler in der Hinterhand, die im Training unheimlich Gas geben und auf einen Einsatz brennen. Ihnen fehlt es natürlich an Einsatzzeiten und an Spielpraxis. Für diese jungen Leute muss man auch Geduld aufbringen“, sagt er.

Der Chefcoach des FCW macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er vom Auftritt seines Teams in den ersten Begegnungen enttäuscht war. „Zum Glück kam dann am siebten Spieltag die Wende, als wir beim damaligen Spitzenreiter FC Viersen überraschend gewannen. Da hatte ich dann aber auch erstmals meine Wunschelf am Start“, stellt er fast. Nach diesem Auswärtssieg hatten die Wülfrather in die Spur gefunden und arbeiteten sich von den unteren Tabellenrängen sukzessive ins obere Mittelfeld. Das letzte Spiel der Hinrunde verlor der FCW jedoch beim ASV Süchteln deutlich mit 1:4, aber mit dem derzeitigen siebten Tabellenplatz können Vorstand sowie Trainer- und Betreuerteam nach dem schwachen Saisonstart gut leben, zumal der Rückstand zum Fünften SC Reusrath nur zwei Zähler beträgt.

Vorsitzender Michael Massenberg blickt eine Woche vor dem Start der Vorbereitung auf die Rückrunde recht zuversichtlich in die Zukunft: „Wenn es uns diesmal gelingt, besser aus den Startblöcken zu kommen als das in der Hinrunde der Fall war, können wir in der Tabelle klettern und das Saisonziel – ein Platz unter den Top-Fünf – auch realisieren.“ Goran Tomic formuliert die Zielsetzung etwas diplomatischer: „Ich hoffe, wir schneiden besser ab als in der Vorrunde. Wichtig wäre es, dass wir diesmal vom Verletzungspech einigermaßen verschont bleiben. Derzeit sieht es so aus, dass wir zum Trainingsauftakt am 19. Januar alle Spieler an Bord haben. Auch der Langzeitverletzte Alexsandar Bojkovski kann zumindest ins Lauftraining einsteigen und wird wohl zum Saisonstart am 6. März wieder fit sein.“