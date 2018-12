Schwierige Situation für Roosters: Iserlohn-Manager Mende nach Schlaganfall im Krankenhaus

Iserlohn Die Iserlohn Roosters müssen bis auf Weiteres auf ihren Manager Karsten Mende verzichten. Mende erlitt am zweiten Weihnachtstag einen Schlaganfall.

