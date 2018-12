DEL 18/19: München kassiert zweite Niederlage in Folge

Bremerhaven Meister Red Bull München hat die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Titelverteidger verlor bei den Fischtown Pinguins. Die Kölner Haie kletterten durch ein 3:0 gegen die Krefeld Pinguins auf Platz fünf.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bleiben in der Deutschen Eishockey Liga die Mannschaft der Stunde. Das Außenseiter-Team bezwang am Sonntag erneut Titelverteidiger EHC Red Bull München nach Verlängerung mit 4:3 (2:1, 1:0, 0:2). Bremerhaven belegt nach dem vierten Sieg in Serie Platz sechs und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf München. Für das Team aus der Seestadt war es bereits der dritte Sieg in dieser Saison gegen den Top-Klub.