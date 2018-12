DEL: Rok Ticar kehrt zu den Kölner Haien zurück

Köln Die Kölner Haie haben für die laufende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga Rok Ticar verpflichtet.Der 29 Jahre alte Stürmer erhält einen Vertrag bis Saisonende.

Der slowenische Stürmer Rok Ticar schnürt künftig wieder für die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Schlittschuhe. Die Rheinländer gaben die Rückkehr des 29-Jährigen für die restliche Saison an Silvester bekannt.

Der Slowene spielte bereits von 2012 bis 2014 in der Domstadt. Danach war er zum slowakischen Topklub Slovan Bratislava in die Kontinentale Hockey Liga (KHL) gewechselt. Nach Stationen bei drei weiteren KHL-Vereinen stand der Ex-Krefelder in der internationalen Liga zuletzt in China bei den Kunlun Red Stars aus Peking unter Vertrag.