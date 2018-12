Eishockey-Liga: Mannheim meldet sich mit Sieg zurück

Köln Die Adler Mannheim haben nach zwei Niederlagen wieder gewonnen. Sie liegen sieben Punkte vor dem Zweiten der deutschen Eishockey-Liga: der ist nun Red Bull München. Die Bayern überholten die Düsseldorfer EG.

Spitzenreiter Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann nach zwei Niederlagen in Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) und hat mit 72 Zählern sieben Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Titelverteidiger Red Bull München.