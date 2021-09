Spiel in Wolfsburg : Die DEG reist mit Cumiskey zum Vizemeister

Düsseldorf Die Personallage bei den Düsseldorfer Eishockeyprofis entspannt sich: Kyle Cumiskey ist wieder da und soll bei den schweren Aufgaben in Wolfsburg und gegen Schwenningen die Defensive stärken.

Das Wichtigste zuerst: Kyle Cumiskey ist wieder fit. Die Düsseldorfer EG kann am Freitag (19.30 Uhr) in Wolfsburg und am Sonntag (16.30 Uhr) daheim gegen Schwenningen mit drei gestandenen und insgesamt sieben Verteidigern antreten. Und auch dem zweiten erfahrenen Defensivmann, den die DEG beim Auftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vermisste, gehe es „verhältnismäßig gut“, sagt Manager Niki Mondt .

Das lag auch daran, dass das in Teilen unerfahrene Team nach hohen Führungen etwas zu euphorisch oder gar leichtsinnig wurde. Anstatt weiter den klaren Pass zu spielen oder die Scheibe unter Druck auch einfach mal wegzuhauen, wurde es zu oft kompliziert und riskant. Und das nicht zum ersten Mal: Rechnet man das Testspiel in Dresden hinzu, hatte die DEG zuletzt nach drei komfortablen Führungen Probleme, das Spiel sicher nach Hause zu bringen. In Dresden wurde aus einem 3:0 ein 3:5, in Krefeld aus einem 5:1 ein 5:3, das fast komplett gekippt wäre, gegen Augsburg aus einem späten 3:1 ein 3:3. „Daran sollten wir arbeiten, dass wir das Ganze nicht wieder so herschenken“, sagte Stürmer Tobias Eder am Sonntag. Am Freitag hatte bereits Kapitän Alexander Barta gemahnt: „Es darf uns nicht passieren, dass es dann noch so knapp wird.“