Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 15. September) : Covid-19-Patient mit Vorerkrankungen verstorben

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 257 Neuinfektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter die 100er-Marke.

In Mönchengladbach sind aktuell 1105 Personen in Quarantäne (Vortag: 1338). Laut Divi-Intensivregister befinden sich (Stand: Mittwoch, 10 Uhr) vier Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Mönchengladbacher Kliniken. Keine dieser Personen muss invasiv beatmet werden. Neun der insgesamt 82 Intensivbetten sind frei.