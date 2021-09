Stürmer O'Donnell : DEG verpflichtet kanadischen „Wandervogel“

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat kurz vor dem Saisonstart in der DEL noch einmal personell nachgebessert und Stürmer Brendan O'Donnell verpflichtet. Für den Kanadier ist Deutschland bereits das sechste Land außerhalb Nordamerikas, in dem er seit 2017 unter Vertrag steht.

Vier Tage vor dem Saisonstart am Freitagabend in Krefeld hat die Düsseldorfer EG einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der Kanadier Brendan O'Donnell kommt von Slovan Bratislava aus der Slowakei. Der 29-Jährige habe „einen guten Antritt, sucht den Torabschluss und verfügt außerdem über einen sehr guten Schuss“, sagt DEG-Manager Niki Mondt , der bislang nicht mit der Torausbeute seines Teams zufrieden war. Zudem ist Jakob Mayenschein verletzt, weswegen nur noch zwölf gesunde Stürmer übrig waren – zu wenig für die Saison in der Deutschen Eishockey Liga.

O'Donnell, wie DEG-Trainer Harold Kreis gebürtig aus Winnipeg, spielte in Nordamerika am College und in unteren Ligen, ehe er in China, Finnland, Österreich, Tschechien (in einem Team mit Legende Jaromir Jagr) und der Slowakei spielte. Vor allem auf seinen letzten drei Stationen traf er regelmäßig: 73 Tore in 151 Spielen. Allerdings zählen die Ligen in Österreich, Tschechien und der Slowakei auch nicht zu den stärksten. Bei der DEG erhoffen sie sich dennoch vor allem eins: Tore.