Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 16. September) : Weniger Infizierte innerhalb einer Woche

253 Corona-Fälle sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Gleiches gilt für die Zahl der Quarantäne-Fälle. Gleichbleibend ist hingegen die Summe der Covid-19-Patienten auf Gladbacher Intensivstationen.

650 Personen sind in Mönchengladbach aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen (Stand: 8 Uhr). Neu nachgewiesen worden sind demnach 41 Infektionen mit Sars-Cov-2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt damit auf 97,4 (Vortag: 99). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 87,9; der Bundesschnitt bei 76,3. Auf die Einwohner gerechnet hat der Landkreis Berchtesgadener Land (Bayern) die meisten Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Deutschland. Die Inzidenz dort liegt bei 221. Den höchsten Wert in NRW weist Wuppertal auf (Inzidenz von 191).