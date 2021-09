Von Neuss nach Mönchengladbach : Kurdischer Verein plant 25 Kilometer langen Demonstrationszug

Auch in den vergangenen Wochen fanden bereits ähnliche Demos von kurdischen Initiativen statt – hier in Düsseldorf. (Archivbild) Foto: Christoph Schroeter

Rhein-Kreis Neuss Ein kurdischer Verein hat für Mittwoch eine Demonstration angemeldet, die von Neuss durch Kaarst und Korschenbroich bis Mönchengladbach führen soll. Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmer. Los geht es um 10 Uhr.

Vergleichbare Umzüge hätten bereits in den vergangenen Wochen in anderen NRW-Städten stattgefunden, so die Polizei weiter. Die Polizei werde zum Schutz der Versammlung den Aufzug begleiten und stehe im intensiven Austausch mit dem Veranstalter. In Vorgesprächen seien alle notwendigen Absprachen getroffen worden, im gemeinsamen Interesse an einem friedlichen und störungsfreien Verlauf.