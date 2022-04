Wegen Corona : Elvis-Musical in Düsseldorf abgesagt

Elvis-Musical in Düsseldorf abgesagt

Düsseldorf 45 Jahre nach dem Tod des King of Rock‘n‘Roll ist das „Elvis – das Musical“ auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nur in Düsseldorf wird es nun keine Show geben.

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle in der Musical-Truppe muss der Autritt der Show „Elvis – das Musical“, der am Ostersonntag im Capitol-Theater geplant war, ausfallen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit.