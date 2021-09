Kultur in Mönchengladbach : Poetischer Dorfpunk

Mönchengladbach Markus Türk ist in Gladbach kein Unbekannter. Der Trompeter ist hier oft in Bands zu hören, jüngst beim Pop Paradiso. Sein Solo-Debüt-Album „türk“ ist jetzt als LP erschienen. Eine musikalische Reise.

Grenzgänger Markus Türk engagierte sich immer wieder auch in musikalischen Projekten jenseits des Jazz. So war er seit 1983 Mitglied der Düsseldorfer Band Family 5, im Studio arbeitete er mit den Ärzten, Fehlfarben, The Weather Girls und Mouse on Mars zusammen. Mit Manfred Heinen bildet er das Neo-Folk-Duo Furiosef, und er ist Mitglied der Band Jansen.

Jazz-Laufbahn Markus Türk zählt als Trompeter zu den festen Größen der deutschen Jazzszene. In mehr als drei Jahrzehnten wirkte er in zahlreichen Studioproduktionen und bei Live-Konzerten mit. Unter anderem anderem mit Charlie Mariano, Tim Isfort, Ali Haurand, Gerd Dudek, Rob van den Broeck, Reiner Winterschladen, The Dorf, Gunter Hampel, Joachim Kühn, Frank Köllges und Marla Glen. Er leitet die Kempen Big Band und ist Mitglied der Ambient Jazz Formation Byggesett Orchestra.

„Piece of the Night“ kommt mit melancholisch gedämpfter Trompete. Und da ist sie wieder, diese Rauheit: Türk bestellt sein musikalisches Feld wie der Bauer seinen Acker. Da erklingt auch mal das schrille Schleifen eines groben Steins auf dem Eisen der Pflugschar. Es weckt Erinnerungen an eine alte Fassaden-Inschrift: Gebrauchter Pflug blinkt. Auch für die unüberhörbare Marchingband in der Dixieland-Reminiszenz „You are my Sunshine“ gibt es ein biografisches Vorbild: Kurz vor der Jahrtausendwende hat Markus Türk auch schon für die Marching Band The Warner Brothers in der Warner Brothers Movie World ins Horn gestoßen.