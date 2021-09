Kultur in Mönchengladbach : Hundert Lichtblicke in Text und Bild

Hundert Lichtblicke in Text und Bild

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Autorin Sigrid Blomen-Radermacher und Künstlerin Reichel haben ein besinnliches Büchlein veröffentlicht, das Bilder und Texte in einen Dialog treten lässt. Das sagen die Autorinnen zur Entstehung ihrer „Lichtblicke“.

Elf mal elf Zentimeter misst ein jedes der 100 Bilder, und ebenso viel Platz ist dem sprachlichen Pendant zugedacht. In der Gegenüberstellung von Malerei und Wort ergibt sich ein feiner Dialog mit der Strahlkraft eines Impulses. „Lichtblicke“ überschreiben die Künstlerin Dagmar Reichel und RP-Autorin Sigrid Blomen-Radermacher ihr gemeinschaftliches Projekt, dessen Auslese sie mit Unterstützung durch das NRW-Kulturministerium in einem gemeinsamen Buch veröffentlicht haben.

Blomen-Radermacher schrieb Texte zu Reichels eigens für die Serie gemalten Bildern; umgekehrt reagierte die Künstlerin auf Gedanken der Autorin. „Ich fand es faszinierend, dass zu den von mir geschriebenen Texten etwas gemalt wurde. Anfangs habe ich mich bei Texten gefragt: Was macht Dagmar daraus? Muss ich so schreiben, dass sie dazu malen kann? Doch dann habe ich mich von diesen Ängsten frei gemacht, und es passt so gut zusammen“, sagt die RP-Autorin und Kunstvermittlerin.