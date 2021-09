Fahndung in Mönchengladbach : Bewaffneter überfällt Tankstelle

Mönchengladbach Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter den Kassenraum in Hardt mit einem über Mund und Nase gezogenen Schal, ging zum Kassierer, hielt ihm eine Waffe vor und verlangte Geld.

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwoch gegen 21.50 Uhr eine Tankstelle an der Vorster Straße überfallen und Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter die Tankstelle mit einem über Mund und Nase gezogenen Schal, ging zum Kassierer, hielt ihm eine Schusswaffe vor und verlangte Geld. Mitsamt Beute in dreistelliger Höhe flüchtete er zu Fuß über die Vorster Straße in Richtung Voßenbäumchen.